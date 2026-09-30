Malen si gode il mare di Roma: l'olandese in spiaggia a Ostia prima dell'allenamento (FOTO)

Donyell Malen sta lavorando a Trigoria per smaltire in maniera definitiva il fastidio al ginocchio sinistro che non gli ha permesso di rispondere alla convocazione dell'Olanda di Xavi. L'attaccante, però, si gode ancora l'estate e nella giornata di ieri, approfittando di qualche ora di libertà, si è concesso una mattinata di relax sul litorale romano.

Il bomber della Roma è stato avvistato a Ostia, allo stabilimento balneare La Nuova Pineta. Dopo alcune ore di sole, intorno alle 11, Malen ha lasciato la spiaggia per recarsi a Trigoria. In programma, infatti, c'era la ripresa degli allenamenti.