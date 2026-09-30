Women's Champions League, Roma-Barcellona: le info per chi sarà al Tre Fontane

Oggi, alle ore 18:45, la Roma Femminile di Gian Piero Piovani, ospita il Barcellona nella seconda sfida della Women's Champions League. Le giallorosse sono attesa da un assoluto big match. Il club giallorosso ha comunicato tutte le info utili per chi sarà presente allo stadio Tre Fontane.

Le info utili

I cancelli del Tre Fontane apriranno alle ore 17.30. Il servizio di cambio utilizzatore e la vendita dei biglietti online saranno disponibili fino al calcio d'inizio del match.

Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi per singola transazione.

Biglietti solo digitali: sull'app e nel tuo wallet

L’esperienza digitale dei biglietti, già disponibile nelle precedenti partite, si evolve diventando l’unica modalità di accesso all'impianto.

All’interno dell’e-mail di conferma d’acquisto troverai i link per aggiungere il biglietto direttamente sul tuo smartphone.

Cambio utilizzatore

Dopo aver inserito il biglietto digitale sull’app IL MIO POSTO, è sufficiente seguire i seguenti passaggi:

- accedere all’app IL MIO POSTO

- cliccare su VAI AL WALLET

- posizionarsi sul biglietto da modificare

- cliccare GESTISCI TITOLO

- cliccare su CAMBIO UTILIZZATORE

Il sigillo fiscale sarà inserito automaticamente dal sistema, sarà sufficiente inserire tutti i dati del nuovo intestatario e un indirizzo e-mail a cui inviare il biglietto. In alternativa, è possibile effettuare il cambio tramite il nostro sito CLICCANDO QUI

Il sigillo fiscale può essere rintracciato accedendo al WALLET dal proprio telefonino e cliccare sui 3 pallini in alto, poi su DETTAGLI BIGLIETTI.

(asroma.com)