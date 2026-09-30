Women's Champions League, Roma-Barcellona: le info per chi sarà al Tre Fontane

Direttamente dal ritiro della nazionale francese, Manu Koné è intervenuto in conferenza stampa prima dell'inizio dell'allenamento. Il centrocampista giallorosso venerdì sera affronterà proprio l'Itali...
Domenica 27 settembre Francesco Totti ha compiuto 50 anni. L'eterno Capitano ha festeggiato a Las Vegas il traguardo insieme alla sua famiglia. Per Totti, proprio alla simbolica età di 50 anni, potreb...
LAROMA24.IT – Dybala c’è, come mai gli era riuscito di esserci da praticamente un decennio, e si sente. L’inizio della Roma è stato favorito anche dalla lucentezza dell’argentino: seppur a secco di go...
Donyell Malen sta lavorando a Trigoria per smaltire in maniera definitiva il fastidio al ginocchio sinistro che non gli ha permesso di rispondere alla convocazione dell'Olanda di Xavi. L'attaccante, p...
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