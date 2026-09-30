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Dan Friedkin: "Tra lo stadio e il primo posto, è davvero un grande momento per noi"

La penna degli Altri
di FedericoL
mercoledì, 30 settembre 2026 alle 8:04
Friedkin
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Ieri il presidente della Roma Dan Friedkin era presente al Bella Center di Copenaghen, dove si è tenuta l’assemblea generale dei club europei. «Tra lo stadio e il primo posto, è davvero un grande momento per noi», ha detto Dan Friedkin ai colleghi.  «Presidente, vuoi vincere tu quest’anno?», ha persino scherzato Ferran Soriano, l’amministratore delegato del Manchester City, mentre lanciava uno sguardo guascone a Beppe Marotta.  Al-Khelaifi, il nuovo conquistatore del calcio continentale, capace di riportare nell'associazione gli ex ribelli di Real e Barça, gli ha dato un appuntamento: «Ci vediamo in Champions, Dan». Il suo Psg bi-campione d’Europa sfiderà i giallorossi al Parco dei Principi il 25 novembre. (...) Il tycoon è spuntato nella sala congressi intorno alle ore 9, in completo e cravatta blu. Aveva le cuffie nelle orecchie e inviava messaggi vocali, mentre osservava guardingo volti noti e meno noti, ricercando quelli amici. Dariusz Mioduski, il proprietario del Legia Varsavia, la squadra in cui giocava Ziolkowski, è stato il primo a venirgli incontro per abbracciarlo. (...) 
(corrieredellosport.it)
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