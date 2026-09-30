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La carta Massara: Romano è in cima alla lista della Juve

La penna degli Altri
di FedericoL
mercoledì, 30 settembre 2026 alle 8:36
Romano-Italia-Belgio-per-calcio
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Presto per dare definizioni nette. Prestissimo per sbilanciarsi nitidamente sulle prospettive. Davvero prematuro immaginare oggi che sarà lui a diventare il play del futuro della Nazionale, magari già tra due armi agli Europei. Serve tempo, certo, ma Alessandro Romano non è una sorpresa. Almeno non per tutti. Ecco: a Cagliari nemmeno il suo più ottimista tifoso avrebbe mai immaginato di vederlo così bene nelle prime sette presenze. (...)  Ricky Massara e Claudio Ranieri, se fossero rimasti a Roma, avrebbero indirizzato il futuro del centrocampista in maniera diversa: magari lasciandolo a Gasparini per l'intera estate, capendo poi verso fine agosto una possibile destinazione. (...) Oggi vale già 20 milioni. Le storie ritornano nel presente ed ecco allora che Massara, che ha un buon feeling con l'entourage zero (lo stesso eli Hojbjerg del Marsiglia, trattato sia ai tempi della Roma che nelle battute conclusive dell'ultimo mer-ato con la Juve), continua a seguirlo. Ha un rapporto diretto col ragazzo. Si conoscono bene e si apprezzano a vicenda. à un punto di partenza importante, per una Juve che avrà bisogno di italianizzarsi con investimenti di spessore e non soltanto con scommesse intriganti come quella di Jeff Ekhator, ancora ai box per infortunio. Massara è vigile su Romano, ma anche l'Inter si sta muovendo nella stessa direzione. (...)
(tuttosport)

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