As Roma: la maglia Home 27-28 un omaggio al Roman Football Club. Sarà rosso scuro con dettagli dorati

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RETESPORT - Dopo la conclusione positiva della Conferenza dei servizi decisoria, il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Retesport per fare il pu...
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