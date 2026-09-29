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As Roma: la maglia Home 27-28 un omaggio al Roman Football Club. Sarà rosso scuro con dettagli dorati

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di FedericoL
martedì, 29 settembre 2026 alle 17:18
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La Roma continua a lavorare al Centenario, e in vista della prossima stagione il club già pensa alla maglia Home. Come svelato dal sito specialistico, la divisa di casa sarà un omaggio al Roman Football Club, uno dei 3 club fondatori da cui sono nati i celebri colori giallo-rossi. La maglia presenterà il tradizionale rosso scuro, a cui Adidas abbinerà dettagli dorati. Con ogni probabilità sarà presente lo stemma attuale anzichè il logo vintage del Football Club di Roma.
(footyheadlines.com)
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