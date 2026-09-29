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Stadio Roma, Umberti (pres. IV Municipio): "Realistico giocare nel nuovo impianto nel 2029-30. Ad aprile la prima pietra"

Stadio Roma
di FedericoL
martedì, 29 settembre 2026 alle 16:19
umberti pres municipio
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RETESPORT - Dopo la conclusione positiva della Conferenza dei servizi decisoria, il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Retesport per fare il punto sul nuovo Stadio Della Roma. Le sue parole:  "L’applauso finale di ieri alla fine della conferenza significa la fine di un lavoro durato 4 anni, anzi qualcosa in più e in un certo senso è un sogno per il mio territorio. Sono nato e cresciuto a Pietralata e ho la percezione di quanto questa infrastruttura possa catapultare verso orizzonti inimmaginabili fino a qualche anno fa questa parte della città."
Scavi archeologici?
"Tutto nella norma, erano da completare e la Roma lo sta facendo dopo la conferenza di ieri."
Come si potrà andare allo stadio e come si è trovata la quadra con il Pertini?
"Si potrà raggiungere lo stadio senza l’auto in tutti i modi: metro, autobus, bici, treni e tranvia. Noi stiamo facendo delle grandi infrastrutture che ci consentiranno di arrivare allo stadio lasciando l’auto a casa. Deve cambiare un po’ la mentalità, oggi chi va all’Olimpico è abituato a usare la macchina perché non ci sono delle alternative. Il paradigma cambia per lo stadio a Pietralata."
Prosegue Umberti.
"Quasi impossibile avere più soluzioni di così per arrivare allo stadio con i mezzi. Il paradosso era che, una zona dove sono presenti tutte queste forme di mobilità, aveva un buco senza sviluppo e tanto degrado. Oggi finalmente possiamo mettere fine a questa pagina buia. Sarà un momento di riscatto per l’intero territorio, considerato solo una periferia: diventerà centrale, al netto dello stadio con parchi e varie infrastrutture. Non sarà uno stadio solo per le partite, ci sarà possibilità di andare a cena, ci saranno altri avvenimenti non solo sportivi, si potranno fare passeggiate, fare socialità con parchi attrezzati. Una concezione nuova, i primi su Roma a poter avere questo tipo di infrastruttura."
Tempistica?
"Mancano gli ultimi 500 metri, è realistico aprile prima pietra. Si farà di tutto che sia così. A quel punto ci vorranno due anni e mezzo: nella stagione 2029-30 si potrà giocare nel nuovo stadio."
Friedkin?
"Sono persone che fanno fatti e parlano poco. Si è sempre notata la serietà del progetto, l’obiettivo da raggiungere è sempre stato lo stesso da parte dei Friedkin. Non so cosa sia successo in passato, noi dal primo giorno, come amministrazione, abbiamo voluto si facesse questo grande progetto per un rilancio a livello internazionale C’è stata una serietà totale, mai avuto un tentennamento: abbaiamo lavorato per raggiungere questo grandioso obiettivo. Sarà determinante per la competitività di Roma a livello mondiale.

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