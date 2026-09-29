Calciomercato Roma, il retroscena: Kayode poteva essere giallorosso nel gennaio del 2025

Alla vigilia della sfida contro il Barcellona di Women's Champions League, ha parlato ai microfoni del club il tecnico delle giallorosse Gianpiero Piovani. Le sue parole: "Affrontiamo una squadra che...
Dopo l'esonero di Carlos Cuesta, il Parma riparte da Alberto Giladino. Il club ducale, infatti, ha comunicato tramite i suoi accoint social, di aver affidato la panchina all'ex tecnico di Genoa e Pisa...
Tegola in casa Udinese. Dopo lo stop in nazionale, Nicolò Zaniolo si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Al momento si stima...
Il Brasile è sempre nel cuore per Wesley. Tant'è che ieri il giocatore della Roma ha fatto visita all’Empório Brasileiro, uno dei locali brasiliani più conosciuti nella Capitale. "Abbiamo avuto il p...
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