Femminile, Piovani: "Contro il Barça servirà la perfetta. Al derby ci penseremo da giovedì"

Dopo l'esonero di Carlos Cuesta, il Parma riparte da Alberto Giladino. Il club ducale, infatti, ha comunicato tramite i suoi accoint social, di aver affidato la panchina all'ex tecnico di Genoa e Pisa...
Dopo il gol in nazionale contro la Turchia, Michael Kayode è il protagonista del momento. L'ex viola avrebbe potuto essere giallorosso, come riporta Eleonora Trotta. La Roma infatti, tramite l'allora...
Tegola in casa Udinese. Dopo lo stop in nazionale, Nicolò Zaniolo si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Al momento si stima...
Il Brasile è sempre nel cuore per Wesley. Tant'è che ieri il giocatore della Roma ha fatto visita all’Empório Brasileiro, uno dei locali brasiliani più conosciuti nella Capitale. "Abbiamo avuto il p...
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