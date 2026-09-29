Femminile, Piovani: "Contro il Barça servirà la perfetta. Al derby ci penseremo da giovedì"

Alla vigilia della sfida contro il Barcellona di Women's Champions League, ha parlato ai microfoni del club il tecnico delle giallorosse Gianpiero Piovani. Le sue parole: "Affrontiamo una squadra che ha vinto la Champions, ha pochissimi difetti e tanti pregi. Va affrontata nel migliore dei modi, ma credo che le ragazze siano sempre partite bene ,con un appproccio importante che ci ha portato a fare ottime prestazioni"

Una debolezza dell'avversario?

"Lo dico scherzosamente, non hanno mancine in squadra, ma tante destre brave. Dobbiamo fare la partita perfetta per non sfigurare"

La gestione in vista del derby?

"Ci penseremo giovedì. Ci sarà un po di turnover. Fin qui hanno giocato sempre le stesse per via di qualche infortunio. Dobbiamo pensare prima alla partita di domani, poi al derby"