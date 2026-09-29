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Parma, ufficiale: Gilardino è il nuovo allenatore

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di FedericoL
martedì, 29 settembre 2026 alle 15:43
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Dopo l'esonero di Carlos Cuesta, il Parma riparte da Alberto Giladino. Il club ducale, infatti, ha comunicato tramite i suoi accoint social, di aver affidato la panchina all'ex tecnico di Genoa e Pisa. Gilardino torna in gialloblu dopo la parentesi da calciatore tra il 2002 e il 2005.

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