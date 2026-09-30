No della società a Messi. Dybala e Molina restano

Niente Argentina per Dybala e Molina. Questa la decisione della società, ufficializzata nella serata di ieri con un comunicato, che non ha dato il via libera ai due calciatori per partecipare all'ultima partita di Messi con la nazionale. L'AFA aveva invitato i campioni del mondo del 2022, ma nonostante l'ok di Gasperini il club ha messo un veto. La gara in questione è quella contro il Benin al Monumental. Calcio d'inizio i16 ottobre alle 20 (l'una del 7 in Italia) e Paulo e Nahuel sarebbero tornati nella Capitale solamente l'otto mattina dopo un viaggio di 14 ore. Un dispendio di energie evitabile a pochi giorni dalla delicata sfida contro il Como. Ci saranno Castro, Balerdi e Soulé, tutti e tre convocati. (...) Nel frattempo, ieri -a Trigoria la squadra è tornata ad allenarsi. Slittato ancora il rientro in gruppo di Cristante, Wesley e Malen ma le loro condizioni non preoccupano. Hanno svolto allenamento personalizzato e nei prossimi giorni torneranno a completa disposizione di Gasperini e saranno titolari a Como. Tutto il grup-po a disposizione per la ripresa del campionato, ci sarà anche Pellegrini che scalpita per tornare in campo. (...) Sulla trequarti Mora insidia Soulé, l'altro dubbio è in difesa Balerdi insieme agli altri argentini tornerà solamente a 72 ore dalla partita, mentre Ndicka sarà il primo a rientrare nella Capitale. Discorsi rimandati alla prossima settimana, ma la testa è inevitabilmente già al big match.

(Il Messaggero)