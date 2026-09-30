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Ieri a ripresa. A parte Cristante, Wesley e Malen

La penna degli Altri
di FedericoL
mercoledì, 30 settembre 2026 alle 7:45
gasperini
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Niente viaggio in Argentina. La Roma ha scelto di non correre rischi: Dybala e Molina non parteciperanno («Motivi sportivi e logistici») all'addio alla nazionale di Lionel Messi (...) Intanto, Gasp ha lavorato a Trigoria con Svilar, Gollini, Rensch, Hermoso, lo stesso Dybala e Pellegrini. A parte Wesley, Cristante e Malen: i tre torneranno a pieno regime da lunedì. (...) Oggi, infine, la Roma femminile ospita alle 18.45 al Tre Fontane il Barcellona per la 2d giornata di Champlons.
(gasport)

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