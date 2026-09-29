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MAGLIARO: "Stadio? Già per Natale può arrivare il progetto esecutivo" - BALZANI: "Darà una spinta in più ai Friedkin ma non credo che la Roma possa diventare come i top club europei"

Massimo Ascolto
di Fabio D'Ascanio
martedì, 29 settembre 2026 alle 18:14
big massimo ascolto
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Si parla del Nuovo Stadio di Pietralata nell'etere romano, dopo il via libera definitivo arrivato nella giornata di ieri. "La politica si aspetta una tempistica di 4-5 mesi per la presentazione del progetto esecutivo ma credono che già per Natale possa arrivare il progetto esecutivo", afferma Fernando Magliaro. Così invece Francesco Balzani: "Credo che potrà dare una spinta in più ai Friedkin. Fatico a pensare che grazie a questo possa diventare come i top club europei"
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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
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Stadio Roma? è un passo avanti clamoroso: vedremo quanto ci vorrà e se le tempistiche diventeranno bibliche oppure no (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5)
Speriamo che questa città diventi anche un po’ più europea, invece di essere imbrigliata nella burocrazia. Spero che lo stadio della Roma, con l’ok, vada avanti, e spero lo stesso per lo stadio della Lazio. Con due stadi di proprietà Roma diventerebbe migliore (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5)
Se il prodotto calcistico italiano deve diventare più vendibile, questo processo passa anche dalla costruzione dello Stadio della Roma. Nel nostro Paese ci sono pochi stadi pensati per il calcio, e una serie di manovre sono in atto per migliorare lo stato del calcio italiano a livello di strutture (SIMONE VALDARCHIManà Manà Sport, 90.9)
Kayode mi ha fatto una grande impressione, gli ha fatto bene l’aria della Premier. È un giocatore gasperiniano per caratteristiche (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)
La politica si aspetta una tempistica di 4-5 mesi per la presentazione del progetto esecutivo ma credono che già per Natale possa arrivare il progetto esecutivo. Come tempi per l'UEFA ci siamo. A Trigoria ci stanno già lavorando da settimane (FERNANDO M. MAGLIARO, Retesport, 104.2)
La costruzione della squadra dopo l'approvazione del progetto stadio? Credo che gli investimenti fatti nei prossimi anni saranno un po' più funzionali a un progetto diverso rispetto a quello visto finora, anche se la Roma oggi è prima, quindi qualcosina di buono è stato fatto almeno dal punto di vista tecnico negli ultimi due anni. Però credo che si continuerà un po' su quell'onda, poi se ti liberi del settlement agreement è un pochino meglio. Però credo che potrà dare una spinta in più ai Friedkin. Fatico a pensare che grazie a questo possa diventare come i top club europeI. (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

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