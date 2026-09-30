Gasp, testa al Como. Malen, Cristante e Wesley verso il recupero

Como è ancora lontano, ma a Trigoria la testa è già lì. La Roma ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti e Gasperini ha cominciato a preparare il big match dell'11 ottobre con tre assenze che, al momento, non accendono allarmi: Malen, Wesley e Cristante hanno lavorato ancora a parte dopo le terapie svolte nei giorni scorsi. L'olandese è alle prese con un fastidio al ginocchio, Cristante con una lombalgia, mentre Wesley deve smaltire il risentimento alla coscia destra rimediato nell'ultima partita contro l'Inter. (...) Quello più vicino al pieno recupero a questo punto è Cristante, che dovrebbe tornare a disposizione già entro la fine della settimana. Poi toccherà agli altri due. Nelle idee di Gasperini, comunque, non cambia molto: se il recupero procederà come previsto, Malen, Wesley e Cristante saranno tutti candidati a partire dal primo minuto contro il Como. I veri dubbi — tecnici — sono altrove. Sulla trequarti resta aperto il ballottaggio tra Mora e Soulé, mentre in difesa Ndicka, Balerdi e Mancini si giocano due maglie. (...)

(La Repubblica)