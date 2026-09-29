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Ufficiale: Molina e Dybala non partiranno per l'Argentina per la notte di Messi (COMUNICATO)

Comunicati As Roma
di MV
martedì, 29 settembre 2026 alle 20:31
Messi Dybala
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Ora è ufficiale: Molina e Dybala non partiranno per l'Argentina per l'evento legato a Leo Messi. La Roma ha comunicato ufficialmente che i due argentini non partiranno. Ecco la nota del club:
"AS Roma comunica che Paulo Dybala e Nahuel Molina non parteciperanno all’evento organizzato in Argentina per la partita tra Argentina e Benin del 6 ottobre.
La Società riconosce il valore dell’appuntamento per i due calciatori, legati a Lionel Messi e protagonisti con lui della vittoria al Mondiale 2022.
La scelta del Club risponde a motivi sportivi e logistici, legati alla durata del viaggio intercontinentale e alla vicinanza degli impegni ufficiali.
L'AS Roma esprime il massimo rispetto per Lionel Messi e per la sua straordinaria carriera, augurando a lui e alla Federazione argentina una serata speciale".
(asroma.com) 
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