Trigoria: differenziato per Wesley, Cristante e Malen

Ora è ufficiale: Molina e Dybala non partiranno per l'Argentina per l'evento legato a Leo Messi. La Roma ha comunicato ufficialmente che i due argentini non partiranno. Ecco la nota del club: "AS Roma...
Scende in campo dal 1' Evan Ndicka nel match fra Somalia e Costa D'Avorio. Nel match di qualificazione alla prossima Coppa D'Africa il difensore della Roma sarà al centro della difesa con la maglia nu...
La Premier League ha pubblicato il comunicato relativo alla decisione della Commissione indipendente sul caso Manchester City, chiudendo una parte dell'iter disciplinare iniziato nel 2018. La Commissi...
Si parla del Nuovo Stadio di Pietralata nell'etere romano, dopo il via libera definitivo arrivato nella giornata di ieri. "La politica si aspetta una tempistica di 4-5 mesi per la presentazione del pr...
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