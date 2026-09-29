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Trigoria: differenziato per Wesley, Cristante e Malen

Trigoria
di MV
martedì, 29 settembre 2026 alle 20:37
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La Roma torna al lavoro. Oggi pomeriggio i giallorossi sono tornati in campo agli ordini di Gasperini dopo quattro giorni di riposo in vista del match contro il Como. Hanno svolto lavoro differenziato Wesley, Cristante e Malen

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