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La chiave argentina: 4,4 keypass a partita, nessuno come Dybala in Europa. In Italia è il migliore anche per assist, passaggi in area e filtranti

Focus
di Fabio D'Ascanio
mercoledì, 30 settembre 2026 alle 11:48
DYBALA
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LAROMA24.IT – Dybala c’è, come mai gli era riuscito di esserci da praticamente un decennio, e si sente. L’inizio della Roma è stato favorito anche dalla lucentezza dell’argentino: seppur a secco di gol dallo scorso gennaio, il numero 21 si è impadronito di una serie di primati, nazionali e non, che trascrivono in numeri il valore di questo inizio di stagione. Non più, per un motivo o per l’altro, una seconda punta in grado, anche, di finalizzare ma più un direttore d’orchestra offensivo. A beneficiare della maggior presenza di Dybala, infatti, è la manovra offensiva, chi l’accompagna.
Tra i principali 5 campionati d’Europa, per dire, nessun giocatore ha la produzione di passaggi chiave di Dybala: 4,4 a partita, di media, quelli confezionati dal romanista che guida la classifica davanti a Raum (Lipsia, 4,3 a partita) e Calò (Frosinone, 4,2), mettendosi alle spalle anche Arda Guler, quarto, e Lamine Yamal, quinto. Restringendole ai confini della Serie A, poi, le statistiche in cui domina Dybala si moltiplicano: a partire da quella che mixa tiri e keypasses, appunto, in una sorta di calcolo della produzione offensiva individuale. 8,67 a partita il bottino dell’argentino, come nessuno nel campionato italiano. Davanti a tutti per gli assist e per xGassisted, il dato che sottolinea chi favorisce più di tutti la produzione di occasioni tramite la metrica ormai diffusa degli expected goal: 0,85, in media ogni 90’, il suo prodotto.
Oggi, sempre di più, Dybala è un giocatore che crea occasioni, che apre le porte dell’area di rigore: 6,76 a partita i suoi passaggi nella zona più calda del campo, per un altro primato in Serie A. Primo posto che viene ribadito anche escludendo le situazioni da palla inattiva, nella statistica “open play”, dove alle spalle di Dybala compare un altro romanista, Wesley. La centralità di Dybala negli sviluppi offensivi, e la capacità della Roma di rintracciarlo nelle zone più offensive, emerge dal 2° posto per passaggi effettuati nell’ultimo terzo di campo, lasciando il primato, soltanto qui, al connazionale Nico Paz. Basta scorrere griglia, però, per ritrovarlo di nuovo in cima alla lista: 0,85 passaggi filtranti a partita, il dato migliore dell’intero campionato. Dybala c’è e si sente eccome.
P. Exequiel Dybala

P. Exequiel Dybala

ArgentinaArgentina Età 32 Attaccante

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2026/2027
Partite1
Gol0
Assist0
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Giallo Rosso0

Serie A

2026/2027
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Rosso0
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