Calciomercato: Juve, Inter e alcuni club inglesi seguono Romano. La Roma possiede una percentuale sulla futura rivendita

L'inizio di stagione di Alessandro Romano non è passato per nulla inosservato. Il centrocampista classe 2006, trasferitosi in estate dalla Roma al Cagliari, si è messo in mostra con la maglia rossoblu e ha ottenuto la prima convocazione la nazionale azzurra guidata da Roberto Mancini. Come riportato dal quotidiano, sul giovane ex giallorosso ci sono già dei forti interessamenti da alcuni top club. In Italia, Juve e Inter seguono attentamente la situazione. Massara, che ha avuto Romano nella Capitale, vorrebbe fortemente portarlo in bianconero, mentre l'Inter guarda già al futuro in caso di mancato rinnovo di Çalhanoğlu. Ma non solo, perché anche alcuni club inglesi hanno messo nel mirino il centrocampista.

Anche la Roma segue la situazione legata al classe 2006: i giallorossi mantengono, infatti, una percentuale sulla futura rivendita pari al 10% che andrà calcolata sulla differenza dall'eventuale prezzo con cui verrà ceduto da parte del Cagliari e i 5 milioni di euro versati dal club sardo in estate nelle casse giallorosse.

(Tuttosport)