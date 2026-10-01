Gasp prende tempo: il dubbio per Como

La Roma ha iniziato martedì ad allenarsi, nuovamente e dopo quattro giorni di riposo, in vista del match contro il Como. Il dubbio più importante di Gasperini è relativo alla corsia destra. Sarà curioso capire se il tecnico giallorosso manderà in campo Wesley a destra mantenendo quindi Molina a sinistra così come successo contro l'Inter oppure dirotterà il brasiliano nuovamente sulla corsia di competenza inserendo il giovane Lulli.

Questo è uno dei dilemmi che l'allenatore di Grugliasco si porterà dietro fino a pochi giorni da questo importante impegno di campionato. Al momento Gasp prende tempo, ma la sosta serve a questo, a riflettere.

(Il Messaggero)