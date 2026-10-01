News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Gasp prende tempo: il dubbio per Como

La penna degli Altri
di R.P.
gasperini
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma ha iniziato martedì ad allenarsi, nuovamente e dopo quattro giorni di riposo, in vista del match contro il Como. Il dubbio più importante di Gasperini è relativo alla corsia destra. Sarà curioso capire se il tecnico giallorosso manderà in campo Wesley a destra mantenendo quindi Molina a sinistra così come successo contro l'Inter oppure dirotterà il brasiliano nuovamente sulla corsia di competenza inserendo il giovane Lulli
Questo è uno dei dilemmi che l'allenatore di Grugliasco si porterà dietro fino a pochi giorni da questo importante impegno di campionato. Al momento Gasp prende tempo, ma la sosta serve a questo, a riflettere. 
(Il Messaggero)

APPENA ARRIVATO

Mancini

Francia-Italia, Gianluca Mancini torna tra i convocati. Ghilardi rimane a Coverciano

Per la terza giornata di Nations League domani sera la nazionale italiana di Roberto Mancini affronterà la Francia, a Parigi. Tra i convocati, dopo il forfait in Turchia, rientra Gianluca Mancini.  A...

endrick

Calciomercato Roma: Endrick rimane nel mirino del Milan

Sembrava fatta per l'arrivo di Endrick alla Roma nella sessione estiva di mercato. Sembrava tutto fatto, poi Mourinho ha bloccato tutto. Stando alle indiscrezioni che arrivano questa mattina il giocat...

galantic

Festival dello Sport a Trento: per la Roma ci saranno Gasperini e Galantic

Al Festival dello Sport di Trento la Roma sarà rappresentata dal tecnico Gian Piero Gasperini e dal CEO Galantic. Fino al prossimo 4 ottobre, a Trento, andrà in scena il Festival dello Sport e ci sara...

Screenshot 2026-10-01 091832

FOTO - Maxima Roma, Cristante e Gollini spettatori per il ritorno in Europa

Ritorno in Europa di lusso per la Maxima Roma. La squadra di basket capitolina ha battuto 89-55 il Cluj e tra gli spettatori c'erano anche i giocatori della Roma Bryan Cristante e Pierluigi Gollini, c...

NOTIZIE POPOLARI
Koné

KONÉ: "Addio alla Roma? Sono successe delle cose. Ora sono concentrato e voglio dare il 100%"

Screenshot 2026-09-30 213657

Qualificazioni EuroU21, Portogallo-Gibilterra 4-0: eurogol in rovesciata di Rodrigo Mora. In campo per 61' (FOTO E VIDEO)

friedkin

Friedkin vede Ceferin: giallorossi verso la multa sul fair play finanziario

exclusive-as-roma-27-28-away-kit-to-pay-tribute-to-fortitudo-pro-roma

As Roma: la maglia Away 27/28 sarà un omaggio alla Fortitudo-Pro Roma

WhatsApp Image 2026-09-30 at 11.42.41

Malen si gode il mare di Roma: l'olandese in spiaggia a Ostia prima dell'allenamento (FOTO)

Endrick

Calciomercato Roma: in estate era fatta per Endrick. Mourinho ha fermato tutto

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: l'allenamento di mercoledì 30 settembre

Trigoria: l'allenamento di mercoledì 30 settembre

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Loading