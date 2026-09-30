Qualificazioni EuroU21, Portogallo-Gibilterra: eurogol in rovesciata di Rodrigo Mora. In campo per 61' (FOTO E VIDEO)

Altra occasione per mettersi in mostra con la maglia della nazionale per Rodrigo Mora. Il talento giallorosso è stato schierato titolare dal commissario tecnico del Portogallo Under 21 nel match di qualificazione agli Europei contro Gibilterra e a metà primo tempo ha segnato un eurogol in rovesciata. Mora è rimasto in campo fino al 61', quando il risultato era di 2-0.