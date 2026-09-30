Qualificazioni EuroU21, Portogallo-Gibilterra: eurogol in rovesciata di Rodrigo Mora. In campo per 61' (FOTO E VIDEO)

Parole al miele da parte di Evan Ndicka su questi giorni di sosta per le nazionali. Il difensore della Roma è stato protagonista con la sua Costa d'Avorio e su Instagram ha pubblicato un post: "Giorni...
Al termine della sconfitta per 0-6 rimediata dalla Roma contro il Barcellona, il tecnico della Roma Femminile Piovani ha parlato in conferenza stampa. Ecco le parole dell'allenatore delle giallorosse:...
Al termine di Roma-Barcellona Giada Pellegrino ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club. Ecco le parole della calciatrice offensiva della Roma: "Sicuramente per noi è stato un onore gioc...
Diana Bianchedi si è dimessa da Capo delegazione della Nazionale. L'ex schermitrice ha comunicato la sua rinuncia all'incarico con una nota pubblicata dal sito del FIGC. "A seguito delle dichiarazion...
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Cristiano quitte ma sélection, Rodrigo Mora marque un but de fou furieux. Qu’ai-je fait pour mériter tout ça ? 🥹