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Qualificazioni EuroU21, Portogallo-Gibilterra: eurogol in rovesciata di Rodrigo Mora. In campo per 61' (FOTO E VIDEO)

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di MV
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Altra occasione per mettersi in mostra con la maglia della nazionale per Rodrigo Mora. Il talento giallorosso è stato schierato titolare dal commissario tecnico del Portogallo Under 21 nel match di qualificazione agli Europei contro Gibilterra e a metà primo tempo ha segnato un eurogol in rovesciata. Mora è rimasto in campo fino al 61', quando il risultato era di 2-0. 

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