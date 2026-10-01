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Calciomercato Roma: in estate era fatta per Endrick. Mourinho ha fermato tutto

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di MV
Endrick
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In estate Endrick è stato vicinissimo alla Roma, ma Mourinho ha fermato tutto. La notizia arriva direttamente dalla Spagna: la stellina brasiliana aveva avuto molte proposte per lasciare Madrid, in particolare lo aveva convinto quella dei giallorossi. Quando sembrava tutto fatto e l'operazione sembrava sul punto di essere definita, Mourinho ha chiamato Endrick e gli ha chiesto di restare. Occasioni per mettersi in mostra, però, non ce ne sono state e così a gennaio sarà di nuovo sul tavolo la possibilità di trasferirsi in giallorosso. 
(as.com) 
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