Calciomercato Roma: in estate era fatta per Endrick. Mourinho ha fermato tutto

IL TEMPO (L. PES) - Il futuro è giallorosso. Parola di Manu Koné. Dopo un'estate da star post Mondiale e con la valigia sempre pronta per partire, il centrocampista francese, alla fine, è rimasto con...
IL TEMPO (G. TURCHETTI) - «Vincere lo scudetto con la Roma e il Mondiale con l'Italia». Non potevano che essere questi i sogni nel cassetto di Niccolò Pisilli, giovane, ma piuttosto ambizioso. Il cent...
Un breve colloquio con Aleksander Ceferin in vista del giudizio sui conti della Roma. Nel corso dell'assemblea dei club europei a Copenaghen, il presidente giallorosso Dan Friedkin si è confrontato co...
Da Como a Udine: non una gita per tagliare a metà il Nord Italia, ma i due estremi del percorso della Roma a ottobre. Nel mese appena iniziato, dall'11 al 31, Gasperini è atteso dal primo tour de forc...
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