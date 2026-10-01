I due stadi di Roma per gli Europei '32

[...] Il presidente della Figc ha inviato ieri alla Uefa il dossier con 14 stadi che concorreranno per rientrare nei cinque definitivi insieme agli altri cinque della Turchia (il Paese co-organizzatore), dopo le necessarie verifiche di Nyon. Roma sarà l'unica delle 13 città italiane a partecipare con due impianti al bando. Pietralata è già il fiore all'occhiello della candidatura capitolina per il grande evento del 2032 e, secondo il governo, pure la dimostrazione di come la presenza di un commissario straordinario agli stadi, Massimo Sessa, possa accelerare ogni iter burocratico. Il sindaco Gualtieri punta al bis includendo nel piano organizzativo pure l'Olimpico, lo stadio di Sport e Salute, quindi in qualche modo dello Stato, rendendo l'Urbe il centro di gravità dell'intero torneo. [...] Se gli Europei del 2028 sono da conquistare sul campo, quelli del 2032 sono da difendere a ogni costo. [...] Ora che ha ricevuto l'elenco, la Uefa farà le sue verifiche con il coordinamento di Michele Uva (direttore esecutivo di Euro 2032 per l'Italia che da oltre un anno segue in prima fila il processo) e infine rimanderà - non è stata fissata una scadenza, ma in tempi non lunghissimi - alla Figc la lista degli impianti che ritiene validi, probabilmente con qualche scrematura di fondo. A quel punto, spetterà alla Federcalcio indicare entro un anno (ottobre 2027) le cinque sedi dell'Europeo. I controlli di Nyon si concentreranno sulla conformità alle 11 aree tematiche, tra cui la compatibilità infrastrutturale, e ai 120 requisiti operativi (per esempio, i servizi per i tifosi, l'accessibilità, la sostenibilità, i servizi per i media e i broadcaster, la sicurezza e l'ospitalità dello stadio). Se l'impianto non è già pronto, dev'esserci un progetto interamente finanziato e cantierabile entro aprile 2027, e soprattutto che preveda la fine dei lavori entro giugno 2031, un anno prima dell'inizio del torneo. [...] Roma punta a un doppio colpo: non contano più solo le rovine di un passato glorioso, ma la corsa a un futuro di marmo.

(Il Messaggero)