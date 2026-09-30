Smalling riparte dal Porto: firmerà fino al termine della stagione

🚨⚪️🔵 FC Porto agree deal to sign Chris Smalling, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2026
Deal done for the English centre back joining as free agent.
Medical underway right now for English defender joining Porto. pic.twitter.com/mdH9g6PcMc
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