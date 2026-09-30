News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Smalling riparte dal Porto: firmerà fino al termine della stagione

Altre
di R.P.
smalling
Aggiungi come fonte preferita su Google
Riparte dal Porto la carriera di Smalling. L'ex difensore della Roma era svincolato dopo l'esperienza con l'Al-Fayah. L'inglese è già nella città lusitana ed è pronto a sostenere le visite mediche. 
Firmerà per la squadra di Farioli fino al termine di questa stagione. Con la Roma Smalling ha collezionato, dalla stagione 2019 alla 2024, 155 presenze. 

APPENA ARRIVATO

exclusive-as-roma-27-28-away-kit-to-pay-tribute-to-fortitudo-pro-roma

As Roma: la maglia Away 27/28 sarà un omaggio alla Fortitudo-Pro Roma

Prosegue il viaggio alle origini della Roma in vista del centenario. Dopo le anticipazioni sulla maglia home della stagione 2027/28, dedicata al Foot Ball Club di Roma, emergono nuovi dettagli anche s...

Gasperini 1

Festival dello Sport a Trento: tra gli ospiti anche Gasperini

Da domani fino al prossimo 4 ottobre, a Trento, andrà in scena il Festival dello Sport. Tra gli ospiti ci sarà anche il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini.  L'appuntamento è fissato per il 2 otto...

pisilli-nazionale-under-21-1200

Pisilli: "Il sogno nel cassetto è vincere lo scudetto con la Roma e il Mondiale con l'Italia"

Dal ritiro della Nazionale Under 21 ha parlato Pisilli. "Il 10 ottobre è la mia data, un giorno che mi sta portando fortuna. Nel 2024 ho fatto l'esordio con la nazionale maggiore, a Roma a casa mia, a...

135750379-99e85a9f-cad8-45d3-91f7-ce231f6165eb

Dan e Ryan Friedkin si divertono a golf: sono nel tabellone principale dell'Alfred Dunhill Links Championship

Il presidente della Roma Dan Friedkin, insieme al figlio e vicepresidente Ryan, sono ufficialmente nel tabellone principale dell'Alfred Dunhill Links Championship, uno dei tornei golfistici più affasc...

NOTIZIE POPOLARI
Koné

KONÉ: "Addio alla Roma? Sono successe delle cose. Ora sono concentrato e voglio dare il 100%"

Friedkin

Dan Friedkin: "Tra lo stadio e il primo posto, è davvero un grande momento per noi"

Messi Dybala

Ufficiale: Molina e Dybala non partiranno per l'Argentina per la notte di Messi (COMUNICATO)

WhatsApp Image 2026-09-30 at 11.42.41

Malen si gode il mare di Roma: l'olandese in spiaggia a Ostia prima dell'allenamento (FOTO)

Romano-Italia-Belgio-per-calcio

Calciomercato: Juve, Inter e alcuni club inglesi seguono Romano. La Roma possiede una percentuale sulla futura rivendita

settore-ospiti-roma-3

Como-Roma: si va verso l'apertura totale del settore ospiti

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: l'allenamento di mercoledì 30 settembre

Trigoria: l'allenamento di mercoledì 30 settembre

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Loading