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Dan e Ryan Friedkin si divertono a golf: sono nel tabellone principale dell'Alfred Dunhill Links Championship

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di R.P.
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Il presidente della Roma Dan Friedkin, insieme al figlio e vicepresidente Ryan, sono ufficialmente nel tabellone principale dell'Alfred Dunhill Links Championship, uno dei tornei golfistici più affascinanti del panorama internazionale.
Si gioca in Scozia, e la formula prevede che ciascun atleta professionista gareggi in coppia con una personalità del mondo dello spettacolo, o dell'imprenditoria o dello sport. 
Ryan scenderà in campo insieme all'italiano Renato Paratore, uno dei talenti più importanti del golf azzurro. Dan, invece, affiancherà il giovane spagnolo Jose Luis Ballester
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