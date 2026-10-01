News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

"Adotto la prima figlia di Daniele". Felberbaum accoglie Gaia De Rossi

La penna degli Altri
di MV
123928075-d4b20de2-c477-4f98-a00c-e1f15434778e
Aggiungi come fonte preferita su Google
Sarah Felberbaum adotterà Gaia De Rossi, la prima figlia di Daniele De Rossi, avuta dal precedente matrimonio con Tamara Pisnoli. A confermarlo è la stessa attrice in un'intervista al settimanale F, dopo che nelle scorse settimane la notizia era circolata sul web. «Sì, è vero. Non ne ho parlato, poi la notizia è venuta fuori in un sito di gossip. Gaia ha 21 anni, è stata una sua decisione e io ho accettato. Le procedure di legge, però, vogliono che sia l'adottante a presentare la richiesta», racconta Felberbaum. Gaia, oggi ventunenne, vive a Londra, dove studia da alcuni anni. [...] Il rapporto tra Felberbaum e Gaia è cresciuto negli anni all'interno della famiglia costruita con De Rossi dopo la sua storia con Pisnoli, al quale il calciatore è stato legato dal 2006 al 2009. [...] Nel frattempo però Gaia è cresciuta insieme ai figli di De Rossi e Felberbaum. L'attrice e l'attuale allenatore del Genoa stanno insieme dal 2011 e si sono sposati nel 2015. Dal loro matrimonio sono nati Olivia, oggi dodicenne, e Noah, dieci anni. Una famiglia allargata, sempre più unita, che negli ultimi mesi ha dovuto adattarsi anche ai nuovi impegni professionali di Daniele De Rossi, che lo vedono spesso lontano da Roma. Così è nata, in libertà, la scelta della primogenita dell'allenatore del Genoa. Ed è proprio dentro questa quotidianità che il rapporto tra Sarah e Gaia si è consolidato fino alla decisione di dare anche una forma giuridica a un legame costruito nel tempo e mai nascosto. [...]
(la Repubblica)

APPENA ARRIVATO

Mancini

Francia-Italia, Gianluca Mancini torna tra i convocati. Ghilardi rimane a Coverciano

Per la terza giornata di Nations League domani sera la nazionale italiana di Roberto Mancini affronterà la Francia, a Parigi. Tra i convocati, dopo il forfait in Turchia, rientra Gianluca Mancini.  A...

endrick

Calciomercato Roma: Endrick rimane nel mirino del Milan

Sembrava fatta per l'arrivo di Endrick alla Roma nella sessione estiva di mercato. Sembrava tutto fatto, poi Mourinho ha bloccato tutto. Stando alle indiscrezioni che arrivano questa mattina il giocat...

gasperini

Gasp prende tempo: il dubbio per Como

La Roma ha iniziato martedì ad allenarsi, nuovamente e dopo quattro giorni di riposo, in vista del match contro il Como. Il dubbio più importante di Gasperini è relativo alla corsia destra. Sarà curio...

galantic

Festival dello Sport a Trento: per la Roma ci saranno Gasperini e Galantic

Al Festival dello Sport di Trento la Roma sarà rappresentata dal tecnico Gian Piero Gasperini e dal CEO Galantic. Fino al prossimo 4 ottobre, a Trento, andrà in scena il Festival dello Sport e ci sara...

NOTIZIE POPOLARI
Koné

KONÉ: "Addio alla Roma? Sono successe delle cose. Ora sono concentrato e voglio dare il 100%"

Screenshot 2026-09-30 213657

Qualificazioni EuroU21, Portogallo-Gibilterra 4-0: eurogol in rovesciata di Rodrigo Mora. In campo per 61' (FOTO E VIDEO)

friedkin

Friedkin vede Ceferin: giallorossi verso la multa sul fair play finanziario

exclusive-as-roma-27-28-away-kit-to-pay-tribute-to-fortitudo-pro-roma

As Roma: la maglia Away 27/28 sarà un omaggio alla Fortitudo-Pro Roma

WhatsApp Image 2026-09-30 at 11.42.41

Malen si gode il mare di Roma: l'olandese in spiaggia a Ostia prima dell'allenamento (FOTO)

Endrick

Calciomercato Roma: in estate era fatta per Endrick. Mourinho ha fermato tutto

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: l'allenamento di mercoledì 30 settembre

Trigoria: l'allenamento di mercoledì 30 settembre

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Loading