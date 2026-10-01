"Adotto la prima figlia di Daniele". Felberbaum accoglie Gaia De Rossi

Sarah Felberbaum adotterà Gaia De Rossi, la prima figlia di Daniele De Rossi, avuta dal precedente matrimonio con Tamara Pisnoli. A confermarlo è la stessa attrice in un'intervista al settimanale F, dopo che nelle scorse settimane la notizia era circolata sul web. «Sì, è vero. Non ne ho parlato, poi la notizia è venuta fuori in un sito di gossip. Gaia ha 21 anni, è stata una sua decisione e io ho accettato. Le procedure di legge, però, vogliono che sia l'adottante a presentare la richiesta», racconta Felberbaum. Gaia, oggi ventunenne, vive a Londra, dove studia da alcuni anni. [...] Il rapporto tra Felberbaum e Gaia è cresciuto negli anni all'interno della famiglia costruita con De Rossi dopo la sua storia con Pisnoli, al quale il calciatore è stato legato dal 2006 al 2009. [...] Nel frattempo però Gaia è cresciuta insieme ai figli di De Rossi e Felberbaum. L'attrice e l'attuale allenatore del Genoa stanno insieme dal 2011 e si sono sposati nel 2015. Dal loro matrimonio sono nati Olivia, oggi dodicenne, e Noah, dieci anni. Una famiglia allargata, sempre più unita, che negli ultimi mesi ha dovuto adattarsi anche ai nuovi impegni professionali di Daniele De Rossi, che lo vedono spesso lontano da Roma. Così è nata, in libertà, la scelta della primogenita dell'allenatore del Genoa. Ed è proprio dentro questa quotidianità che il rapporto tra Sarah e Gaia si è consolidato fino alla decisione di dare anche una forma giuridica a un legame costruito nel tempo e mai nascosto. [...]

(la Repubblica)