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Il grande ritorno

La penna degli Altri
di MV
bandiere tifosi roma
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Nove mesi. Ben 630 giorni lontano dagli spalti avversari. Una lunga, interminabile attesa che finalmente è finita. Alla ripresa del campionato, domenica 11 ottobre a Como, la Roma ritroverà qualcosa che ormai sembrava diventato un ricordo: i suoi tifosi in trasferta. Dopo quasi nove mesi di divieto, il popolo giallorosso potrà nuovamente mettersi in viaggio per seguire la squadra di Gasperini, riempire un settore ospiti e far sentire la propria voce anche lontano dall'Olimpico. L'ultima volta era stata il 18 gennaio scorso, a Torino, per il successo per 2-0 contro i granata. [...] Il divieto era stato esteso fino alla fine della stagione 2025-26 e, settimana dopo settimana, aveva accompagnato anche l'inizio della nuova annata: niente Lecce il 31 agosto, niente Torino il 14 settembre. Ora, finalmente, il muro è caduto: Como sarà la prima trasferta libera dopo nove mesi. Un ritorno atteso, quasi una liberazione per il popolo giallorosso, proprio mentre la squadra di Gasp continua il suo percorso e si prepara a riprendere il campionato. [...] Dopo nove mesi di attesa, la Roma potrà finalmente tornare a sentire la sua voce anche lontano da casa. A Como ricomincia il viaggio. E stavolta, nel settore ospiti, ci sarà di nuovo il giallorosso. 
(Corsport)

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