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La strada verso casa

La penna degli Altri
di MV
stadio-pietralata-dallalto
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[...] Lo stadio della Roma non è mai stato così vicino. Questo è chiaro. Ma le domande intorno al nuovo impianto sono tante e allora, in un'ora abbondante di camminata dalla stazione Termini a Pietralata, abbiamo cercato di rispondere a tutte. Come abbiamo fatto? Semplice. Abbiamo chiesto all'AI di dirci quali fossero le domande più frequenti dei tifosi della Roma. E abbiamo risposto passo dopo passo. [...] E allora eccole, le domande più frequenti secondo l'algoritmo. Quando inizieranno i lavori? Primavera 2027. Il sogno è il 21 aprile. [...] Quando sarà pronto e si giocherà la prima partita? L'obiettivo è la stagione 2030-2031. Quanti posti avrà lo stadio? 60.605 posti e costerà oltre un miliardo e 400 milioni di euro, Iva inclusa. Il caro vecchio Olimpico che fine farà? Resterà al suo posto e sarà sempre uno dei fiori all'occhiello della città. I parcheggi ci saranno? Sì, sono previsti oltre 91.000 metri quadrati e sette varchi per i parcheggi sotterranei. Sarà possibile arrivare allo stadio con i mezzi? [...] Basta fare una passeggiata nel quadrante in cui sorgerà lo stadio per capire che sì, ci si potrà arrivare da quattro fermate metro (Bologna, Quintiliani, Tiburtina e Monti Tiburtini), volendo anche cinque o sei (Termini e Castro Pretorio) per chi ha voglia di camminare. [...] E l'Ospedale Pertini? Avrà, come logico, corsie preferenziali dedicate: in nessun caso l'ospedale sarà danneggiato dallo stadio e nessuna via in entrata e in uscita ostruita dalla viabilità. Per chi arriverà a piedi ci saranno tre ponti ciclopedonali e strutture per un impianto aperto 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. [...] Andranno, come normale, studiati percorsi separati per i tifosi di casa e i tifosi ospiti ma, con la viabilità privata che, nelle intenzioni, lascerà sempre più spazio a quella pubblica, è stato studiato come il quadrante dovrebbe assorbire senza particolari problemi la rivoluzione.[...] Perché quando arriverà la prima partita, non nascerà soltanto una nuova casa per la Roma: nascerà un nuovo capitolo della storia di Roma.
(Corsport) 

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