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KONÉ: "Addio alla Roma? Sono successe delle cose. Ora sono concentrato e voglio dare il 100%"

Nazionali
di Fabio D'Ascanio
mercoledì, 30 settembre 2026 alle 13:04
Koné
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Direttamente dal ritiro della nazionale francese, Manu Koné è intervenuto in conferenza stampa prima dell'inizio dell'allenamento. Il centrocampista giallorosso venerdì sera affronterà proprio l'Italia in un match valido per il girone di Nations League. Koné si è espresso anche sul possibile addio alla Roma durante l'ultima finestra estiva di calciomercato: "Sono successe delle cose... sono alla Roma, sono concentrato, abbiamo degli obiettivi. Sono un giocatore della Roma e darò il 100% per questo club".
Sulla partita contro l'Italia
"Ci sono molti sfottò, essendo un giocatore della Roma. Loro (i suoi compagni in giallorosso e gli Azzurri, ndr) hanno voglia di vincere, è una partita importante, sono in ricostruzione e attraversano un momento complicato. Abbiamo l'allenamento questo pomeriggio ma partiremo con la stessa dinamica per lavorare sulle due partite in arrivo. Faremo ciò che ci chiederà l'allenatore".
Su Maignan
"È un grande portiere, capitano del Milan. È complicato segnargli dei gol in Italia, occupa molto spazio. Con la voce è il leader del Milan, è un grande compagno di squadra, sono molto contento di averlo in nazionale, siamo orgogliosi di lui". 
Il ruolo di regista
"Ho giocato da regista, cerco di rispondere alle esigenze dell'allenatore, un centrocampista deve saper giocare ovunque. Ci ho già giocato alla Roma, non è qualcosa che cambia molto".
L'impressione di Zidane
"Fa piacere essere allenati da Zinédine Zidane, una leggenda mondiale. Ci gestisce in modo umano, molto sincero, è vicino ai giocatori; va a tatto, ci prende da parte. Ci trasmette a tutti fiducia, ognuno di noi è naturale. Mi ha detto di giocare liberamente. Ciò che mi ha sconvolto di più è il suo repertorio tecnico, vedere che ha ancora quella tecnica, mi dico che ai suoi tempi doveva essere incredibile".
Su Da Cunha
"Fa piacere vederlo a questo livello, lo merita totalmente. Ci conosciamo da molto tempo. È una concorrenza sana, per l'allenatore tutti sono importanti nel gruppo. La cosa più importante è andare avanti, tutti si divertono all'allenamento". 

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