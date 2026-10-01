Ancora a parte Cristante, Wesley e Malen. Oggi allenamento di nuovo in mattinata

La Roma ha iniziato martedì ad allenarsi, nuovamente e dopo quattro giorni di riposo, in vista del match contro il Como. Il dubbio più importante di Gasperini è relativo alla corsia destra. Sarà curio...
Al Festival dello Sport di Trento la Roma sarà rappresentata dal tecnico Gian Piero Gasperini e dal CEO Galantic. Fino al prossimo 4 ottobre, a Trento, andrà in scena il Festival dello Sport e ci sara...
Ritorno in Europa di lusso per la Maxima Roma. La squadra di basket capitolina ha battuto 89-55 il Cluj e tra gli spettatori c'erano anche i giocatori della Roma Bryan Cristante e Pierluigi Gollini, c...
Sarah Felberbaum adotterà Gaia De Rossi, la prima figlia di Daniele De Rossi, avuta dal precedente matrimonio con Tamara Pisnoli. A confermarlo è la stessa attrice in un'intervista al settimanale F, d...
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