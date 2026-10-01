Ancora a parte Cristante, Wesley e Malen. Oggi allenamento di nuovo in mattinata

IL ROMANISTA (C. CIOTTI) - Il valore dell'attesa. Dall'ultima volta della Roma in campo, contro l'Inter il 19 settembre, alla prossima, l'11 ottobre in casa del Como. Perché la maxi sosta può sembrare anche interminabile. Ma il valore dell'attesa del ritorno in campo nasconde anche curiosità. Di capire come la Roma riprenderà il cammino in campionato dopo quattro vittorie e un pareggio spettacolare e probante per la qualità in campo. [...] Ma a Trigoria l'attesa si affronta con il lavoro. Perché già da martedì il gruppo, privo dei nazionali, ha ripreso ad allenarsi al Fulvio Bernardini dopo i quattro giorni di riposo concessi dal tecnico. E c'è chi li ha sfruttati per godersi un po' di relax. Come Cristante che con tutta la famiglia ha scelto di trascorrere qualche giorno in Alto Adige (con lui anche la famiglia di Edoardo Goldaniga, attualmente al Como). O Svilar che ha fatto tappa a Capri. [...] Relax a parte, anche ieri mattina il gruppo si è ritrovato tra i sorrisi a Trigoria per prepararsi al Como. Tra chi deve recuperare la migliore condizione fisica come Pellegrini e de Roon e i giocatori, come Cristante, Malen e Wesley, che non hanno partecipato agli impegni delle rispettive nazionali e continuano un percorso differenziato per recuperare dai fastidi fisici. [...] Anche oggi Gasperini ritroverà i suoi in mattinata per una nuova giornata di lavoro. [...]