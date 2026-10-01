FOTO - Maxima Roma, Cristante e Gollini spettatori per il ritorno in Europa

Per la terza giornata di Nations League domani sera la nazionale italiana di Roberto Mancini affronterà la Francia, a Parigi. Tra i convocati, dopo il forfait in Turchia, rientra Gianluca Mancini. A...
Sembrava fatta per l'arrivo di Endrick alla Roma nella sessione estiva di mercato. Sembrava tutto fatto, poi Mourinho ha bloccato tutto. Stando alle indiscrezioni che arrivano questa mattina il giocat...
La Roma ha iniziato martedì ad allenarsi, nuovamente e dopo quattro giorni di riposo, in vista del match contro il Como. Il dubbio più importante di Gasperini è relativo alla corsia destra. Sarà curio...
Al Festival dello Sport di Trento la Roma sarà rappresentata dal tecnico Gian Piero Gasperini e dal CEO Galantic. Fino al prossimo 4 ottobre, a Trento, andrà in scena il Festival dello Sport e ci sara...
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