Friedkin vede Ceferin: giallorossi verso la multa sul fair play finanziario

[...] Il presidente della Figc ha inviato ieri alla Uefa il dossier con 14 stadi che concorreranno per rientrare nei cinque definitivi insieme agli altri cinque della Turchia (il Paese co-organizzator...
IL TEMPO (L. PES) - Il futuro è giallorosso. Parola di Manu Koné. Dopo un'estate da star post Mondiale e con la valigia sempre pronta per partire, il centrocampista francese, alla fine, è rimasto con...
IL TEMPO (G. TURCHETTI) - «Vincere lo scudetto con la Roma e il Mondiale con l'Italia». Non potevano che essere questi i sogni nel cassetto di Niccolò Pisilli, giovane, ma piuttosto ambizioso. Il cent...
Da Como a Udine: non una gita per tagliare a metà il Nord Italia, ma i due estremi del percorso della Roma a ottobre. Nel mese appena iniziato, dall'11 al 31, Gasperini è atteso dal primo tour de forc...
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