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Friedkin vede Ceferin: giallorossi verso la multa sul fair play finanziario

La penna degli Altri
di MV
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Un breve colloquio con Aleksander Ceferin in vista del giudizio sui conti della Roma. Nel corso dell'assemblea dei club europei a Copenaghen, il presidente giallorosso Dan Friedkin si è confrontato con il numero uno dell'Uefa. [...] La Roma non ha rispettato il target di bilancio fissato quattro anni fa dall'accordo con il governo del calcio europeo. Trigoria attende ora il giudizio del Club Financial Control Body, che si esprimerà a novembre. Nel corso della chiacchierata informale, Friedkin ha spiegato a Ceferin le ragioni alla base della violazione, ribadendo che la stabilità dei conti resta una delle colonne portanti del suo progetto. Il numero uno della Roma ha fatto leva sul percorso di risanamento del club (le perdite sono in calo) e l'ampio margine di ricavi futuri, derivanti dalla partecipazione alla Champions League e dalla costruzione del nuovo stadio. [...] Valicata la data limite del 30 giugno, il club ha intensificato il filo diretto con Ceferin, avviando una sorta di negoziato per evitare gli scenari peggiori.
(la Repubblica)

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