Pisilli: "Sogno mondiale e scudetto: oggi è decisiva"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - «Vincere lo scudetto con la Roma e il Mondiale con l'Italia». Non potevano che essere questi i sogni nel cassetto di Niccolò Pisilli, giovane, ma piuttosto ambizioso. Il centrocampista giallorosso sta proseguendo il suo percorso di crescita sotto la guida di Gasperini - già due gol in questa stagione - in attesa di diventare un punto di riferimento anche per la Nazionale guidata da Roberto Mancini. Durante questa sosta, però, Pisilli ha risposto alla chiamata di Baldini per aiutare l'Italia U21 a centrare la qualificazione agli Europei, all'interno di un percorso che l'ha visto protagonista con quattro reti realizzate in sei partite. «Il 10 ottobre è la mia data, è un giorno che mi sta portando fortuna in questi ultimi anni - ha ammesso ai microfoni di Vivo Azzurro TV - Nel 2024 ho fatto l'esordio con la Nazionale maggiore, a Roma che è casa mia, nello stadio Olimpico che è quello della mia squadra del cuore. Lo scorso anno, invece, ho realizzato la mia prima doppietta in Under 21 (contro la Svezia, ndr)». La convocazione di Mancini arriverà, ma oggi il centrocampista della Roma è totalmente focalizzato sull'impegno dell'Italia U21. La qualificazione agli Europei in programma il prossimo anno passa dalla sfida odierna sul campo dell'Armenia U21, che occupa l'ultimo posto del girone con zero punti e già certa di non partecipare. I ragazzi di Baldini, invece, sono secondi a tre punti dalla Polonia U21 che occupa il primo posto, quello che garantisce l'accesso diretto alla competizione. A fare la differenza è lo scontro diretto giocato a novembre in terra polacca e terminato 2-1 per i padroni di casa. Battere l'Armenia U21, dunque, significherebbe regalarsi la possibilità di giocarsi il tutto per tutto nell'ultimo match proprio contro i ragazzi polacchi. Alla vigilia del match con gli armeni, allora, Baldini ha voluto tenere alta l'attenzione degli azzurrini: «Affronteremo l'Armenia come fosse la Polonia. Non possiamo pensare di giocare contro una squadra ultima in classifica ed essere superficiali perché questo non ci permetterebbe di rendere al meglio. L'approccio sarà decisivo. Dobbiamo essere noi stessi, divertendoci giocando».