As Roma: la maglia Away 27/28 sarà un omaggio alla Fortitudo-Pro Roma

Secondo impegno nella League Phase di Women's Champions League per la Roma Femminile. Dopo il pareggio per 0-0 sul campo dell'OH Leuven, le giallorosse di Gianpiero Piovani ospitano al Tre Fontane il...
Riparte dal Porto la carriera di Smalling. L'ex difensore della Roma era svincolato dopo l'esperienza con l'Al-Fayah. L'inglese è già nella città lusitana ed è pronto a sostenere le visite mediche. F...
Da domani fino al prossimo 4 ottobre, a Trento, andrà in scena il Festival dello Sport. Tra gli ospiti ci sarà anche il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini. L'appuntamento è fissato per il 2 otto...
Dal ritiro della Nazionale Under 21 ha parlato Pisilli. "Il 10 ottobre è la mia data, un giorno che mi sta portando fortuna. Nel 2024 ho fatto l'esordio con la nazionale maggiore, a Roma a casa mia, a...
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