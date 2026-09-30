Como-Roma: si va verso l'apertura totale del settore ospiti

Caos viabilità all'Olimpico, Torquati: "Tor di Quinto è la soluzione"

set 30, 10:09

Daniele Torquati, presidente del Municipio XV, ha messo in chiaro il problema parcheggi e viabilità attorno all'Olimpico in vista della ripresa delle gare della Roma. "C'è un coacervo di problemi" ha...