Giallorosse col Barcellona Piovani: "Serve gara perfetta"

La Roma ci avrebbe provato in estate per Da Cunha del Como. Non è stata l'unica squadra italiana a provarci: pure Napoli e Atalanta ci hanno fatto un pensiero. Diverse squadre di Premier League, tra...
"Il nostro giocatore Raúl Asencio sarà operato domani a causa di una frattura da stress nella tibia della gamba destra". Con questa riga il Real Madrid ha annunciato l'infortunio del difensore, che ev...
Direttamente dal ritiro della nazionale francese, Manu Koné è intervenuto in conferenza stampa prima dell'inizio dell'allenamento. Il centrocampista giallorosso venerdì sera affronterà proprio l'Itali...
Oggi, alle ore 18:45, la Roma Femminile di Gian Piero Piovani, ospita il Barcellona nella seconda sfida della Women's Champions League. Le giallorosse sono attesa da un assoluto big match. Il club gia...
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