Giallorosse col Barcellona Piovani: "Serve gara perfetta"

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) Serata di Champions al Tre Fontane per la Roma femminile, che alle 18:45 sfiderà il Barcellona nella seconda giornata della fase campionato. Dopo il pareggio con il Leuven, le giallorosse si trovano davanti a una delle squadre più forti d'Europa, reduce dal successo sul Paris FC. Alla vigilia, Piovani ha presentato così la sfida: "Sappiamo che è un bell'impegno, un bel banco di prova. Serve serenità per affrontare questo avversario, se lavoriamo da squadra possiamo dire la nostra". Il tecnico si aspetta una partita dispendiosa, soprattutto per la capacità del Barcellona di gestire il pallone: "Dovremo lavorare bene in fase difensiva ed essere brave nelle ripartenze". L'obiettivo, però, non sarà soltanto limitare le blaugrana. "Servirà coraggio, dovremo essere libere di testa e fare ciò che sappiamo fare" ha aggiunto Piovani, definendo la gara "un impegno per il percorso di crescita" della squadra. Anche Bergamaschi ha sottolineato l'importanza dei dettagli: "Con loro non ti puoi permettere di sbagliare nulla. Sappiamo la qualità e la grande squadra che affronteremo, andremo in campo compatte e unite". Prosegue dicendo: "Il tifo di Roma ci darà una grande spinta. E' un'avversaria che ci può mettere a dura prova, ma anche far crescere e migliorare". La Roma proverà quindi a giocarsela compatta, spinta anche dal pubblico del Tre Fontane, contro un avversario che può mettere alla prova le giallorosse ma può anche rappresentare un'importante occasione di crescita.