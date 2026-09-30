Caos viabilità all'Olimpico, Torquati: "Tor di Quinto è la soluzione"

Daniele Torquati, presidente del Municipio XV, ha messo in chiaro il problema parcheggi e viabilità attorno all'Olimpico in vista della ripresa delle gare della Roma. "C'è un coacervo di problemi" ha spiegato Torquati, sottolineando come le difficoltà nella zona siano presenti ormai da tempo. "Noi da tempo viviamo le difficoltà dello stadio e di Ponte Milvio. La situazione è molto peggiorata perché diversi parcheggi sono stati consegnati al Commissario della Metro C per i lavori e dall'altra parte ci sono interventi nel II Municipio". Da qui la proposta già avanzata a Roma Capitale con l'obiettivo di alleggerire il traffico nelle giornate delle partite: "La nostra proposta è stata di utilizzare le aree parcheggio di Viale Tor di Quinto, ex Gran Teatro, che alleggeriscano il carico trasportistico verso lo stadio". Conclude dichiarando di essere già all'opera in vista della ripresa delle gare ufficiali e del Real Madrid.

(Radio Romanista)