Osvaldo, la famiglia fa chiarezza: "Sono circolate alcune falsità"

L'ex attaccante della Roma, Daniel Osvaldo, è ancora ricoverato in terapia intensiva a causa di un versamento pleurico. Le condizioni dell'ex calciatore sono state chiarite direttamente dalla sua famiglia attraverso un comunicato pubblicato dal sito argentino. I familiari hanno voluto fare chiarezza e smentire alcune ricostruzioni ritenute false: "Dani sta bene ed è lucido. Non è vero che sia arrivato o che si trovasse in uno stato di indigenza; è arrivato come chiunque altro dopo diversi giorni di dolore e inappetenza, né che gli sia stato asportato un polmone, né che abbia complicazioni alle gambe, né che la sua situazione sia il risultato dell'abuso di sostanze, né che sia in affitto, tra le altre falsità non verificate che sono circolate".

(tycsports.com)