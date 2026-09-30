Osvaldo, la famiglia fa chiarezza: "Sono circolate alcune falsità"

A distanza di nove mesi dall'ultima volta, i sostenitori giallorossi potrebbero tornare a seguire la squadra in trasferta in un match di campionato. L'11 ottobre, alle ore 12:30, la formazione guidata...
Daniele Torquati, presidente del Municipio XV, ha messo in chiaro il problema parcheggi e viabilità attorno all'Olimpico in vista della ripresa delle gare della Roma. "C'è un coacervo di problemi" ha...
La maxi sosta prosegue e Gian Piero Gasperini lavora a Trigoria con i calciatori non chiamati dalle rispettive nazionali. Il ritorno in campo dei giallorossi è fissato per l'11 ottobre, nella complica...
Presto per dare definizioni nette. Prestissimo per sbilanciarsi nitidamente sulle prospettive. Davvero prematuro immaginare oggi che sarà lui a diventare il play del futuro della Nazionale, magari già...
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