Roma, niente amichevoli: ipotesi test in famiglia con la Primavera

La maxi sosta prosegue e Gian Piero Gasperini lavora a Trigoria con i calciatori non chiamati dalle rispettive nazionali. Il ritorno in campo dei giallorossi è fissato per l'11 ottobre, nella complicata trasferta di Como. Da qui alla fine della sosta, come riportato nell'edizione odierna del quotidiano, la Roma non svolgerà nessuna amichevole. L'ipotesi era stata paventata dallo stesso Gian Piero Gasperini nel post match di Roma-Inter. Resta comunque in piedi l'ipotesi di un test in famiglia contro la Primavera di Scala.

(Corsera)