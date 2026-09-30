Roma, niente amichevoli: ipotesi test in famiglia con la Primavera

A distanza di nove mesi dall'ultima volta, i sostenitori giallorossi potrebbero tornare a seguire la squadra in trasferta in un match di campionato. L'11 ottobre, alle ore 12:30, la formazione guidata...
L'ex attaccante della Roma, Daniel Osvaldo, è ancora ricoverato in terapia intensiva a causa di un versamento pleurico. Le condizioni dell'ex calciatore sono state chiarite direttamente dalla sua fami...
Daniele Torquati, presidente del Municipio XV, ha messo in chiaro il problema parcheggi e viabilità attorno all'Olimpico in vista della ripresa delle gare della Roma. "C'è un coacervo di problemi" ha...
Presto per dare definizioni nette. Prestissimo per sbilanciarsi nitidamente sulle prospettive. Davvero prematuro immaginare oggi che sarà lui a diventare il play del futuro della Nazionale, magari già...
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