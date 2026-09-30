Pisilli: "Il sogno nel cassetto è vincere lo scudetto con la Roma e il Mondiale con l'Italia"

Dal ritiro della Nazionale Under 21 ha parlato Pisilli. "Il 10 ottobre è la mia data, un giorno che mi sta portando fortuna. Nel 2024 ho fatto l'esordio con la nazionale maggiore, a Roma a casa mia, all'Olimpico, nello stadio della squadra del mio cuore. Nel 2025 ho fatto la mia prima doppietta in Under 21".

Al centrocampista della Roma poi viene chiesto qual è il suo sogno nel cassetto: "Vincere lo scudetto con la Roma e un Mondiale con l'Italia".