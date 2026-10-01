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VALDARCHI: "Ci saranno otto gare di fila, dovranno giocare tutti" - BALZANI: "Mora diventerà un grande giocatore"

Massimo Ascolto
di R.P.
big massimo ascolto
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Con la sosta per le nazionali ormai a metà, le trasmissioni radiofoniche della Capitale accendono i riflettori sul fittissimo calendario che attende i giallorossi. Simone Valdarchi sottolinea la necessità di affidarsi a rotazioni mirate: "La Roma parte con una serie di partite ogni tre giorni che non finirà: saranno otto gare di fila giocando ogni 72 ore (...) Secondo me esiste un undici per gli appuntamenti più importanti, ma dovranno giocare un po’ tutti". Francesco Balzani elogia il talento portoghese della Roma: "Mora diventerà un grande giocatore. Contro il Como Pellegrini potrebbe partire dal 1' con Dybala e Malen".
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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
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Koné è stato sincero, non si è nascosto. Poteva dire “0-0”, invece ha detto la verità. Qualcuno si è interessato a lui, chi più chi meno. Nell’ultimo giorno c’è stato il tentativo del Chelsea, che la Roma ha respinto. L’interessamento dei Blues era importante: tra il 31 agosto e il 1 settembre c’è stata qualche titubanza da parte della Roma, ma poi non ha battuto ciglio. Per Gasperini Koné è molto importante: se doveva rinunciare a lui, non sarebbe stato negli ultimi giorni di mercato (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)
Il Real Madrid non è una squadra: ha delle individualità straordinarie che risolvono le partite. A me la gara con il Real sembra quella giusta per Mora: potrebbe diventare il fattore (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)
Contro il Como Mora può partire titolare. Occhio anche a De Roon: così puoi avere un centrocampista in più. Anche perché Soulé tornerà troppo a ridosso e avrà pochi allenamenti. Per un motivo o per un altro, contro il Como Pellegrini, Soulé e Mora non sono al 100%. Per questo vedo De Roon, e puoi avanzare Cristante. (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)
Penso che ora ci saranno le rotazioni. De Roon è utile sia da titolare che da subentrato: non c’è nessuno come lui per intelligenza tattica nei concetti di Gasperini. La Roma parte l’11 con una serie di partite ogni tre giorni che non finirà: saranno otto gare di fila giocando ogni 72 ore. Secondo me esiste un undici per gli appuntamenti più importanti, ma dovranno giocare un po’ tutti. (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)
Stanno pompando Romano in maniera eccessiva per dare contro a Gasperini. Per fare una squadra forte è giusto prendere uno come Castro per la panchina (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, 92.7)
Mora diventerà un grande giocatore. Contro il Como Pellegrini potrebbe partire dal 1' con Dybala e Malen (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7)
Mora è già un ottimo giocatore. Castro ha qualcosa in meno di Lautaro, ma avvicinarsi a lui significherebbe fare una grande carriera (DANIELE ALOISI, Tele Radio Stereo, 92.7)

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