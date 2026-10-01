Serie A: Malen eletto miglior giocatore del mese da EA Sports FC

Con la sosta per le nazionali ormai a metà, le trasmissioni radiofoniche della Capitale accendono i riflettori sul fittissimo calendario che attende i giallorossi. Simone Valdarchi sottolinea la neces...
Carlo Verdone, noto tifoso giallorosso, ha rilasciato un'intervista al podcast del Corriere dello Sport "Se fossi tu", elogiando Mile Svilar. Le sue parole: "Se dovessi scegliere qualcuno per farmi au...
Disavventura per l'ex centrocampista della Roma Lucas Gourna-Douath. Il giocatore infatti, è stato protagonista di un incidente stradale. Dalle immagini che arrivano dall'Inghilterra, si vede la sua a...
Dal 2 al 4 ottobre, il Foro Italico ospiterà "Tennis & Friends Roma 2026", manifestazione dedicata alla salute e alla promozione di corretti stili di vita attraverso lo sport. Anche la Roma parteciper...
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