Real Madrid, Asencio si è operato: non ci sarà contro la Roma (COMUNICATO)

"Stamattina (ieri, ndr) è partita la convocazione per la Giunta che si terrà il 6 ottobre alle ore 13, per favorire il presidente Malagò che aveva tempi ristretti. E seguirà il Consiglio Nazionale". C...
Fabregas ritrova Addai contro la Roma. L'ultima volta che l'esterno olandese ha toccato il campo è stato lo scorso 14 febbraio. L'olandese dieci giorni dopo si è rotto il tendine d'Achille, ma dopo la...
Il giovane Romano, passato dalla Roma al Cagliari nella sessione estiva di calciomercato, è già entrato nel mirino delle big della Serie A. Ci sta pensando l'Inter, secondo La Gazzetta dello Sport, ch...
Per la terza giornata di Nations League domani sera la nazionale italiana di Roberto Mancini affronterà la Francia, a Parigi. Tra i convocati, dopo il forfait in Turchia, rientra Gianluca Mancini. A...
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