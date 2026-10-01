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Real Madrid, Asencio si è operato: non ci sarà contro la Roma (COMUNICATO)

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di R.P.
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Si è operato Raul Asensio, il difensore del Real Madrid. Lo stesso club spagnolo, con un comunicato apparso sul proprio sito, ha comunicato la situazione del giocatore. 
"Il nostro giocatore Raúl Asencio è stato operato con successo oggi dal dottor Manuel Leyes per una frattura da stress nella tibia destra. L'operazione è stata supervisionata dai Servizi Medici del Real Madrid. Asencio inizierà il suo processo di recupero nei prossimi giorni".
(Realmadrid.com)
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