Real Madrid, Asencio si è operato: non ci sarà contro la Roma (COMUNICATO)

Coni, convocata la giunta per il 6 ottobre: all’ordine del giorno l’eleggibilità di Malagò alla presidenza della FIGC

ott 01, 14:01

"Stamattina (ieri, ndr) è partita la convocazione per la Giunta che si terrà il 6 ottobre alle ore 13, per favorire il presidente Malagò che aveva tempi ristretti. E seguirà il Consiglio Nazionale". C...