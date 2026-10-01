Fabregas ritrova Addai: è la prima alternativa a Diao

Fabregas ritrova Addai contro la Roma. L'ultima volta che l'esterno olandese ha toccato il campo è stato lo scorso 14 febbraio. L'olandese dieci giorni dopo si è rotto il tendine d'Achille, ma dopo la panchina di Frosinone è pronto a rimettere minuti nelle gambe.

Addai è l'alternativa a destra a Diao, il titolare di Fabregas. E siccome alla ripresa il Como giocherà 6 partite in 16 giorni, non è escluso un impiego già contro i giallorossi.

(Gasport)