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Fabregas ritrova Addai: è la prima alternativa a Diao

La penna degli Altri
di R.P.
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Fabregas ritrova Addai contro la Roma. L'ultima volta che l'esterno olandese ha toccato il campo è stato lo scorso 14 febbraio. L'olandese dieci giorni dopo si è rotto il tendine d'Achille, ma dopo la panchina di Frosinone è pronto a rimettere minuti nelle gambe.
Addai è l'alternativa a destra a Diao, il titolare di Fabregas. E siccome alla ripresa il Como giocherà 6 partite in 16 giorni, non è escluso un impiego già contro i giallorossi.
(Gasport)

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