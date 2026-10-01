As Roma: il club prenderà parte al "Tennis & Friends Roma 2026" dal 2 al 4 ottobre

Con la sosta per le nazionali ormai a metà, le trasmissioni radiofoniche della Capitale accendono i riflettori sul fittissimo calendario che attende i giallorossi. Simone Valdarchi sottolinea la neces...
Carlo Verdone, noto tifoso giallorosso, ha rilasciato un'intervista al podcast del Corriere dello Sport "Se fossi tu", elogiando Mile Svilar. Le sue parole: "Se dovessi scegliere qualcuno per farmi au...
Disavventura per l'ex centrocampista della Roma Lucas Gourna-Douath. Il giocatore infatti, è stato protagonista di un incidente stradale. Dalle immagini che arrivano dall'Inghilterra, si vede la sua a...
Un inizio di stagione impressionante per Donyell Malen, autore di 6 reti nelle prime 5 partite di campionato. E l'olandese è stato premiato come miglior giocatore del mese da EA Sports FC. A comunicar...
Loading