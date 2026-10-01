As Roma: il club prenderà parte al "Tennis & Friends Roma 2026" dal 2 al 4 ottobre

Dal 2 al 4 ottobre, il Foro Italico ospiterà "Tennis & Friends Roma 2026", manifestazione dedicata alla salute e alla promozione di corretti stili di vita attraverso lo sport. Anche la Roma parteciperà a questo evento attraverso le proprie figure specialistiche e la collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Official Medical Partner del club giallorosso. Nella giornata di domenica 4 ottobre le psicologhe del Club prenderanno parte al panel “AttivaMente: l’impatto dello sport per il benessere mentale”, contribuendo al confronto sul rapporto tra attività sportiva e salute psicologica e condividendo l’esperienza maturata quotidianamente all’interno del Club.

All’interno del Villaggio della Salute, il Policlinico Campus Bio-Medico proporrà un programma di visite e screening gratuiti, offrendo ai partecipanti un’importante occasione di informazione e attenzione alla propria salute. La partecipazione a Tennis & Friends si inserisce nell’impegno del Club sui temi della salute e del benessere, in linea con la Policy UEFA per la Salute e il Benessere.

(asroma.com)