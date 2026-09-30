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Stadio della Roma, Rocca (Pres. Regione): "Obiettivo inaugurazione entro il 2030. Friedkin persone serie"

Stadio Roma
di MV
rocca
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Francesco Rocca, il presidente della Regione Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport Roma e ha commentato i recenti avvenimenti, ma non solo. Ecco le sue dichiarazioni: 
Avete mai incontrato criticità in questi mesi?
L’attenzione e la serietà della società della Roma è stata encomiabile e, sicuramente, questo ci ha agevolato. Avevo detto di avere delle riserve perché il quartiere di Pietralata, al momento, presenta snodi importanti e che non volevo subissero impatti negativi a livello di viabilità. Chiarito questo, ho fornito il mio benestare. C’è stato un atteggiamento di grande professionalità ed elasticità da parte dell’investitore”.
I 3 anni indicati per la realizzazione che problematiche possono far insorgere?
Credo che spetterà alla serietà della società che si occuperà della costruzione dettare i tempi della realizzazione. Colgo l’occasione, ancora una volta, per ringraziare tutto il personale della Regione Lazio. Mi reputo ottimista e, credo, che in due anni e mezzo l’impianto possa essere partorito. L’obiettivo è quello di renderlo fruibile per gli Europei, ma su questo voglio rimanere cauto”.
C’è stata, forse per la prima volta, un’apertura di tutte le parti coinvolte. È stato questo il punto di forza decisivo?
Anche in occasione del Giubileo c’era stata grande collaborazione. Queste sono opere che hanno un interesse mondiale, capaci di guardare al bene pubblico e, pertanto, questo facilita il via libera. Non è un discorso politico, bensì di interesse comune”.
Sul ruolo della famiglia Friedkin.
Hanno investito tantissimi soldi, dimostrando di credere fino in fondo in questo progetto. Lo ha fatto anche con il contributo – e la serietà – delle persone che hanno accompagnato la progettazione e tutte le fasi del nuovo impianto. Le modalità e le tempistiche della loro comunicazione non mi riguardano, io mi limito a commentare i fatti”.
Quali sono i prossimi passi?
L’obiettivo è avere la prima pietra nella primavera del prossimo anno, per poi concludere il tutto per fine 2029. Quando c’è così tanta liquidità in circolo, prima parte il flusso dei lavori, meglio è. I primi ad essere prudenti, tuttavia, sono i presidenti Friedkin, desiderosi di avere la certezza che tutto sarà a norma”.
(romasport.eu) 
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