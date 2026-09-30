Women's Champions League: le formazioni ufficiali di Roma-Barcellona

Pisilli: "Il sogno nel cassetto è vincere lo scudetto con la Roma e il Mondiale con l'Italia"

set 30, 15:49

Dal ritiro della Nazionale Under 21 ha parlato Pisilli. "Il 10 ottobre è la mia data, un giorno che mi sta portando fortuna. Nel 2024 ho fatto l'esordio con la nazionale maggiore, a Roma a casa mia, a...