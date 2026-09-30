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Women's Champions League: le formazioni ufficiali di Roma-Barcellona

Roma Femminile
di Matteo Esposito
Roma femminile
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Secondo impegno nella League Phase di Women's Champions League per la Roma Femminile. Dopo il pareggio per 0-0 sul campo dell'OH Leuven, le giallorosse di Gianpiero Piovani ospitano al Tre Fontane il Barcellona, campione d'Europa in carica. Calcio d'inizio alle 18:45.
ROMA: Baldi; Bergamaschi, Antoine, Oladipo, Oliviero; Rieke, Giugliano, Greggi, Thøgersen; Pellegrino, Piemonte. A disp.: Soggiu, Ottey, Piekarska, Vergani, Pandini, Heatley, Babajide, Corelli. All.: Piovani
BARCELLONA: Font; Torrejón, Fernández, Gonzalez; Ferrera, Serrajordi; Kerolin, Graham Hansen, Baha, Arufe, Schertenleib. A disp.: McCamey, Paredes, Bonmatí, Patri Guijarro, Cabetas, Brugts, Pina, Pajor, Gibert
Arbitro: Kirsty Dowle (ENG). Assistenti: Emily Carney (ENG) e Anastasiya Voloshchuk (ENG). IV ufficiale: Charlotte Carpenter (WAL). VAR: Peter Bankes (ENG). AVAR: Tatyana Sorokopudova (KAZ)
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PRIMO TEMPO
18' - Il Barcellona continua a gestire il possesso e a fare la partita, mentre la Roma resta compatta in fase difensiva e non lascia spazi alle blaugrana
14' - Il Barcellona trova spazio sulla destra, cross al centro per Patri che anticipa tutti sul primo palo: la sua conclusione termina fuori di pochissimo
7' - Disattenzione difensiva di Oliviero, che concede spazio alle avversarie. Graham Hansen serve Pajor, ma la conclusione termina tra le braccia di Baldi
1' - Si parte! 

APPENA ARRIVATO

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