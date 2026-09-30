Women's Champions League: le formazioni ufficiali di Roma-Barcellona

Prosegue il viaggio alle origini della Roma in vista del centenario. Dopo le anticipazioni sulla maglia home della stagione 2027/28, dedicata al Foot Ball Club di Roma, emergono nuovi dettagli anche s...
Riparte dal Porto la carriera di Smalling. L'ex difensore della Roma era svincolato dopo l'esperienza con l'Al-Fayah. L'inglese è già nella città lusitana ed è pronto a sostenere le visite mediche. F...
Da domani fino al prossimo 4 ottobre, a Trento, andrà in scena il Festival dello Sport. Tra gli ospiti ci sarà anche il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini. L'appuntamento è fissato per il 2 otto...
Dal ritiro della Nazionale Under 21 ha parlato Pisilli. "Il 10 ottobre è la mia data, un giorno che mi sta portando fortuna. Nel 2024 ho fatto l'esordio con la nazionale maggiore, a Roma a casa mia, a...
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