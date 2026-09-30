Festival dello Sport a Trento: tra gli ospiti anche Gasperini

Secondo impegno nella League Phase di Women's Champions League per la Roma Femminile. Dopo il pareggio per 0-0 sul campo dell'OH Leuven, le giallorosse di Gianpiero Piovani ospitano al Tre Fontane il...
Prosegue il viaggio alle origini della Roma in vista del centenario. Dopo le anticipazioni sulla maglia home della stagione 2027/28, dedicata al Foot Ball Club di Roma, emergono nuovi dettagli anche s...
Riparte dal Porto la carriera di Smalling. L'ex difensore della Roma era svincolato dopo l'esperienza con l'Al-Fayah. L'inglese è già nella città lusitana ed è pronto a sostenere le visite mediche. F...
Dal ritiro della Nazionale Under 21 ha parlato Pisilli. "Il 10 ottobre è la mia data, un giorno che mi sta portando fortuna. Nel 2024 ho fatto l'esordio con la nazionale maggiore, a Roma a casa mia, a...
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