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Festival dello Sport a Trento: tra gli ospiti anche Gasperini

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di R.P.
Gasperini 1
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Da domani fino al prossimo 4 ottobre, a Trento, andrà in scena il Festival dello Sport. Tra gli ospiti ci sarà anche il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini. 
L'appuntamento è fissato per il 2 ottobre alle 18:45. Per chi si trovasse da quelle parti l'ingresso sarà libero. 

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