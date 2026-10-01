Soulé, l'esordio con l'Argentina è rinviato. Il messaggio del papà: "Ci stai andando sempre più vicino" (FOTO)

Mati Soulé nella scorsa notte non è entrato in campo nella vittoria dell'Argentina per 4-0 contro la Bolivia. Il numero 18 giallorosso ha assistito dalla panchina a tutto il match ed è ancora alla ricerca del suo esordio assoluto con la nazionale maggiore.

Debutto che Soulé cercherà nelle prossime due amichevoli contro Burkina Faso e Benin. Suo padre, Nestor, con un post pubblicato su Instagram ha espresso tutta la sua soddisfazione per la convocazione di suo figlio Mati con l'Argentina: "Che bello vederti con questi colori, flaco! Dai, ci stai andando sempre più vicino".