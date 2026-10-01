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Grecia-Olanda: Koulierakis parte della panchina (FOTO)

Nazionali
di gabrielechianello
koulierakis
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La Grecia si prepara ad affrontare l'Olanda nella terza giornata del girone di Nations League. Dopo le due importanti vittorie contro Serbia e Germania, i greci vogliono continuare a stupire anche contro la formazione allenata da Xavi. L'allenatore Jovanovic ha diramato la formazione ufficiale, il difensore giallorosso Koulierakis partirà dalla panchina dopo essere stato in tribuna nel match contro la Germania. 

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