Grecia-Olanda: Koulierakis parte della panchina (FOTO)

Dybala-Roma, il retroscena sul rinnovo: decisivo l’intervento di Gasperini. Rifiutate Juve e Napoli

ott 01, 19:53

Paulo Dybala e la Roma, una storia destinata a continuare. Il rinnovo firmato dall’argentino durante l’estate sarebbe arrivato anche grazie al ruolo decisivo di Gian Piero Gasperini, che ha spinto per...