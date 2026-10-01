Grecia-Olanda: Koulierakis parte della panchina (FOTO)

Wesley ha dovuto rinunciare alla nazionale a causa di un problema fisico, rimanendo cos' a Roma in vista dell'importante sfida contro il Como. Nel frattempo, il brasiliano si è concesso anche del rela...
Paulo Dybala e la Roma, una storia destinata a continuare. Il rinnovo firmato dall’argentino durante l’estate sarebbe arrivato anche grazie al ruolo decisivo di Gian Piero Gasperini, che ha spinto per...
Mentre la sosta per le nazionali continua, l'attaccante della Roma Paulo Dybala continua a lavorare a Trigoria in vista della prossima sfida contro il Como. Nel frattempo, il numero 21 giallorosso ha...
Bryan Cristante, che non ha risposto alla convocazione della nazionale italiana a causa di un problema di lombalgia, è rimasto in questi giorni a Trigoria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Il nu...
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