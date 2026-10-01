Dybala-Roma, il retroscena sul rinnovo: decisivo l’intervento di Gasperini. Rifiutate Juve e Napoli

Paulo Dybala e la Roma, una storia destinata a continuare. Il rinnovo firmato dall’argentino durante l’estate sarebbe arrivato anche grazie al ruolo decisivo di Gian Piero Gasperini, che ha spinto per la permanenza della Joya nella Capitale. Il tecnico, infatti, avrebbe lavorato sia con il giocatore sia con la società per sbloccare una trattativa che da mesi era in una fase di stallo.

La questione economica rappresentava uno dei principali ostacoli. Dybala ha accettato una significativa riduzione dell’ingaggio, trovando con il club un accordo basato su una parte fissa e diversi bonus legati alle presenze, ai gol e agli assist. Il nuovo contratto lega così il futuro dell’argentino a quello della Roma fino al 2027.

A pesare sulla scelta di Dybala sarebbe stata anche la fiducia ricevuta da Gasperini. Il tecnico lo considera una pedina centrale del progetto e, secondo quanto riportato dal quotidiano, avrebbe promesso al giocatore di lavorare per arrivare al rinnovo.

Nel corso dell’estate, inoltre, come riportato dal sito del quotidiano la Juventus avrebbe effettuato un sondaggio per capire la situazione contrattuale dell’argentino. Dybala avrebbe però ribadito la volontà di proseguire la sua esperienza in giallorosso, dando priorità alla Roma e alla parola data a Gasperini. Anche il Napoli avrebbe mostrato interesse, ricevendo una risposta analoga.

Oggi la Joya continua quindi la sua avventura nella Capitale, con un contratto rinnovato e un ruolo importante nel progetto tecnico di Gasperini.

(Gazzetta.it)