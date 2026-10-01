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Instagram, Dybala saluta settembre con la Curva Sud (FOTO)

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di gabrielechianello
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Mentre la sosta per le nazionali continua, l'attaccante della Roma Paulo Dybala continua a lavorare a Trigoria in vista della prossima sfida contro il Como. Nel frattempo, il numero 21 giallorosso ha pubblicato un post su Instagram salutando il mese di settembre. Famiglia, allenamenti in casa, uno scatto insieme a Molina e soprattutto lo striscione della Curva Sud esposto pochi minuti prima della partita contro l'Inter con scritto: "Chi ha al suo fianco un intero popolo non può temere nulla. Non esitate davanti a niente, forza ragazzi, combattete per la vostra gente". Un'altra testimonianza di come Paulo abbia voglia di ripartire dopo questa lunga pausa.

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