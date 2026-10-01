Instagram, Dybala saluta settembre con la Curva Sud (FOTO)

Luciano Moggi ha parlato dell'allenatore giallorosso Gasperini in un'intervista rilasciata a Juventibus, trattando in particolar modo la vicenda che riguarda la telefonata tra Damien Comolli, all'epoc...
Wesley ha dovuto rinunciare alla nazionale a causa di un problema fisico, rimanendo cos' a Roma in vista dell'importante sfida contro il Como. Nel frattempo, il brasiliano si è concesso anche del rela...
La Grecia si prepara ad affrontare l'Olanda nella terza giornata del girone di Nations League. Dopo le due importanti vittorie contro Serbia e Germania, i greci vogliono continuare a stupire anche con...
Paulo Dybala e la Roma, una storia destinata a continuare. Il rinnovo firmato dall’argentino durante l’estate sarebbe arrivato anche grazie al ruolo decisivo di Gian Piero Gasperini, che ha spinto per...
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